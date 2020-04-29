29 Nisan 2020, Çarşamba
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Yasir: Futbolu iple çekiyorum
Kayserispor'un sol beki Yasir Subaşı, futbol ve taraftarlarla buluşacağı günü iple çektiğini belirtti.
Kayserispor'un sol beki Yasir Subaşı, futbol ve taraftarlarla buluşacağı günü iple çektiğini belirtti. 24 yaşındaki genç futbolcu, "Futbol ve Kayserispor taraftarı ile buluşacağımız günü iple çekiyorum. Bu sürecin bir an önce son bulması için sosyal mesafeye dikkat edelim. Yetkililerin uyarılarına uyalım ve tedbiri elden bırakmayalım" dedi.
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