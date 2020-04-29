29 Nisan 2020, Çarşamba

KAYSERİSPOR

Yasir: Futbolu iple çekiyorum

Yasir: Futbolu iple çekiyorum
KAYSERİSPOR
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Giriş Tarihi: 29.04.2020

'un sol beki Yasir Subaşı, ve taraftarlarla buluşacağı günü iple çektiğini belirtti.

'un sol beki Yasir Subaşı, ve taraftarlarla buluşacağı günü iple çektiğini belirtti. 24 yaşındaki genç futbolcu, "Futbol ve Kayserispor taraftarı ile buluşacağımız günü iple çekiyorum. Bu sürecin bir an önce son bulması için sosyal mesafeye dikkat edelim. Yetkililerin uyarılarına uyalım ve tedbiri elden bırakmayalım" dedi.

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