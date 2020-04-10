Kayserispor’a sevindirici corona virüsü haberi
Yaklaşık 2 hafta önce gerçekleştirilen corona virüsü testi pozitif çıkan ve karantinaya alınan Hes Kablo Kayserispor Medya Sorumlusu Kemal Onur Köroğlu için gerçekleştirilen ikinci test negatif çıktı.
Hes Kablo Kayserispor idari personelinin Covid-19 testi negatif çıktı. 14 gün boyunca karantinada tutulan Kemal Onur Köroğlu'nun son kontrollerinde gayet sağlıklı ve Covid-19 belirtilerini taşımadığı saptandı. Sarı Kırmızılı takımın medya sorumlusu Kemal Onur Köroğlu, "Son yapılan testim çok şükür negatif geldi. Rabbim, tüm hastalarımıza şifa bulmayı nasip etsin" dedi.
Hes Kablo Kayserispor sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da, "4 Mart tarihinde Covid-19 test sonucu pozitif çıkan idari personelimizin 8 Nisan tarihinde tekrarlanan test sonucu negatif çıkmıştır. Değerli çalışma arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve tüm hastalarımıza şifa diliyoruz" denildi.
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