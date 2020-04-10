10 Nisan 2020, Cuma

KAYSERİSPOR

Kayserispor’a sevindirici corona virüsü haberi

Kayserispor’a sevindirici corona virüsü haberi
KAYSERİSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.04.2020

Yaklaşık 2 hafta önce gerçekleştirilen corona virüsü testi pozitif çıkan ve karantinaya alınan Medya Sorumlusu için gerçekleştirilen ikinci test negatif çıktı.

idari personelinin Covid-19 testi negatif çıktı. 14 gün boyunca karantinada tutulan 'nun son kontrollerinde gayet sağlıklı ve Covid-19 belirtilerini taşımadığı saptandı. Sarı Kırmızılı takımın medya sorumlusu Kemal Onur Köroğlu, "Son yapılan testim çok şükür negatif geldi. Rabbim, tüm hastalarımıza şifa bulmayı nasip etsin" dedi.

Hes Kablo Kayserispor sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da, "4 Mart tarihinde Covid-19 test sonucu pozitif çıkan idari personelimizin 8 Nisan tarihinde tekrarlanan test sonucu negatif çıkmıştır. Değerli çalışma arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve tüm hastalarımıza şifa diliyoruz" denildi.

haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KAYSERİSPOR HABERLERİ
Mensah’tan dikkat çeken paylaşım Mensah’tan dikkat çeken paylaşım
Lung: Futbolu özledim Lung: Futbolu özledim
Kayserispor’dan müjdeli haber Kayserispor’dan müjdeli haber
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör