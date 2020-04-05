05 Nisan 2020, Pazar

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Kayserispor'da İsmail Çipe 8 maçta sahaya çıktı!

İsmail Çipe 8 maçta sahaya çıktı!
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Giriş Tarihi: 05.04.2020

Cemil Usta sezonunda mücadele eden ’un bu sezon başında ’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 1995 doğumlu kaleci , Süper Lig maçlarında 5, maçlarında ise 3 kez forma giydi.

, görev aldığı 8 maçta kalesinde 21 gol gördü. İsmail Çipe ligde 1. ve 18. hafta maçında Alanyaspor, 17.hafta maçında Trabzonspor, 19.hafta maçında Ankaragücü ve 20.hafta maçında 'a karşı görev aldı. İsmail Çipe bu maçlarda 17 gol gördü. 25 yaşındaki file bekçisi, maçlarında ise Bayrampaşa, Manisa ve Fenerbahçe'ye karşı görev yaptı ve bu maçlarda kalesinde 4 gol gördü.

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