02 Mart 2020, Pazartesi

KAYSERİSPOR

Prosinecki: “Bu 3 puanla ligde kalma adına iyi bir iş yaptık”

Ligde kalma adına iyi bir iş yaptık”
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 02.03.2020

, “Bu 3 puanla ligde kalma adına iyi bir iş yaptık” dedi.

H.K. Kayserispor, 'in 24. haftasında sahasında ağırladığı 'yi 1-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan , "Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün hak edilmiş bir galibiyet aldılar. Gerçekten iyi oynadık. Özellikle ilk devrede belki de sezonun en iyi oyununu oynadık. İlk yarı golü atma şansımız olmadı ama ikinci yarı ilk yarıya oranla daha kötü oynasak da golü bulduk ve maçı kazandık. İyi gidiyoruz. Son 4 maçta 8 puan aldık. Son 4 maçtır yenilmiyoruz. Artık takımda oyuncularımın daha farklı oynadıklarını gözlemleyebiliyorum. Çalışmaya ve savaşmaya devam edeceğiz. Hep aynı şeyi söylüyorum. Kayserispor havlu atmıyor, atmayacak. Bunu da bugün herkese gösterdik. Önümüzde maçı var. Bu maça da aynı ciddiyet ve aynı özgüvenle hazırlanıp o maçtan da puanlar almak istiyoruz. Bu 3 puanla ligde kalma adına iyi bir iş yaptık" ifadelerini kullandı.

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