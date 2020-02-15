15 Şubat 2020, Cumartesi

KAYSERİSPOR

Robert Prosinecki: Lige havlu atmadığımızı söylemiştik

Prosinecki: Lige havlu atmadığımızı söylemiştik
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 15.02.2020

Teknik Direktörü , Denizlispor galibiyeti ile ilgili olarak, “3 puan başlı başına zaten böyle bir durumdayken gerçekten ligde kalmak adına çok büyük bir ifade arz ediyor. Biz bu savaşı sürdürüp, havlu atmadığımızı söylemiştik” dedi.

'in 22. haftasında 15 puan ile ligin son sırasında bulunan , deplasmanda oynadığı Denizlispor'u ikinci yarıda Sapunaru'nun attığı tek golle 1-0 geçmeyi başardı. Karşılaşma sonrası maça ilişkin değerlendirmelerde bulunan , 3 puanın kendileri için çok önemli olduğunu ve ligde havlu atmadıklarını göstergesi olduğunu ifade etti. Robert Prosinecki, "Bugün oyuncularım iyi oynadılar. Galibiyeti hak eden bir takım vardı. Galibiyeti hak eden bir Kayserispor vardı. Daha iyiye gidiyoruz bugün aslında en önemlisi takım olarak oynadık. Bu takım sahada herkes birbiri için savaşan oyuncuları gördü bugün diğer anlamda da özgüven kazandırdı takımı ilk defa ligde galip geldik ben geldikten sonra bu özgüven anlamında çok önemliydi. Tabi ki 3 puan başlı başına zaten böyle bir durumdayken gerçekten ligde kalmak adına çok büyük bir ifade arz ediyor. Önümüzde 2 maç var. İçeride oynayacağız 2 maçı bu 2 maç aslında kazandığımız zaman bugün ki 3 puan daha anlamlı olacak. Daha çok savaşan daha iyi oynayan daha çok çalışan bir Kayserispor olarak bu maçlarda ve oynayacağız 12 maç neredeyse var. Biz bu savaşı sürdürüp, havlu atmadığımızı söylemiştik zaten önceki haftalarda ligde kalacağız" dedi.

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