04 Şubat 2020, Salı

KAYSERİSPOR

Diego Angelo ilk maçına çıktı

Diego Angelo ilk maçına çıktı
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 04.02.2020

’un ’dan transfer ettiği Brezilyalı futbolcu ilk kez forma giydi. İlk kez sarı-kırmızılı formayla maça çıkan Angelo, sahada 90 dakika kaldı.

'un kadrosuna son kattığı , Sarı-Kırmızılı takımla ilk maçına karşısında çıktı. İlk onbirde sahaya çıkan Brezilyalı futbolcu, doksan dakika forma giydi.

İlk maçına olmasına rağmen iyi bir performans ortaya koyan tecrübeli futbolcu "Galatasaray maçına puan alabilmek umuduyla çıktık. Ancak mağlup olduk. Artık önümüzdeki son derece kritik 5 maç var. Bunları kazanmak ve kümede kalmak adına tehlike bölgesinden çıkmak istiyoruz" dedi.

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