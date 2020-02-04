04 Şubat 2020, Salı
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Diego Angelo ilk maçına çıktı
Giriş Tarihi: 04.02.2020
Hes Kablo Kayserispor’un Antalyaspor’dan transfer ettiği Brezilyalı futbolcu Diego Angelo ilk kez forma giydi. İlk kez sarı-kırmızılı formayla maça çıkan Angelo, sahada 90 dakika kaldı.
Hes Kablo Kayserispor'un kadrosuna son kattığı Diego Angelo, Sarı-Kırmızılı takımla ilk maçına Galatasaray karşısında çıktı. İlk onbirde sahaya çıkan Brezilyalı futbolcu, doksan dakika forma giydi.
İlk maçına olmasına rağmen iyi bir performans ortaya koyan tecrübeli futbolcu "Galatasaray maçına puan alabilmek umuduyla çıktık. Ancak mağlup olduk. Artık önümüzdeki son derece kritik 5 maç var. Bunları kazanmak ve kümede kalmak adına tehlike bölgesinden çıkmak istiyoruz" dedi.
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