02 Ocak 2020, Perşembe

KAYSERİSPOR

İstikbal Mobilya Kayserispor Benoit Poulain ile yollarını ayırdı

Kayserispor'da bir ayrılık daha!
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 02.01.2020

Süper Lig ekiplerinden 'da Fransız futbolcu 'in sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

Kulüp basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Poulain ile görüştüklerini ve oyuncunun sözleşmesini karşılıklı feshettiklerini söyledi.

Sezon başında Belçika'nın Club Brugge takımından transfer edilen 32 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızı takımla çıktığı 14 maçta görev yaptı ve 1 gol attı.

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