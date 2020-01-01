01 Ocak 2020, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Kayserispor futbolcusu Hasan Hüseyin'in 2020 mesajı
Giriş Tarihi: 01.01.2020
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un oyuncusu Hasan Hüseyin Acar, 2020 yılı mesajı yayınladı.
Süper Lig'in son sırasında bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor'un orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından 2020 yılı temennisinde bulundu. Kayserispor taraftarına yönelik bir mesaj yayınlayan Hasan Hüseyin, "Merhabalar Kayserispor ailesi. Bu sene de bize verdiğiniz destekten dolayı her birinize teşekkür ederim. Bir senenin daha sonuna geldik. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan fedakar taraftarımıza teşekkürü borç biliriz. Yeni sezonda bize destek olmanızı rica eder mutlu seneler dilerim" ifadelerine yer verdi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
KAYSERİSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...