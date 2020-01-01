01 Ocak 2020, Çarşamba

KAYSERİSPOR

Kayserispor futbolcusu Hasan Hüseyin'in 2020 mesajı

Kayserispor futbolcusu Hasan Hüseyin'in 2020 mesajı
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 01.01.2020

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya 'un oyuncusu , 2020 yılı mesajı yayınladı.

Süper Lig'in son sırasında bulunan İstikbal Mobilya 'un orta saha oyuncusu , sosyal paylaşım sitesindeki hesabından 2020 yılı temennisinde bulundu. Kayserispor taraftarına yönelik bir mesaj yayınlayan Hasan Hüseyin, "Merhabalar Kayserispor ailesi. Bu sene de bize verdiğiniz destekten dolayı her birinize teşekkür ederim. Bir senenin daha sonuna geldik. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan fedakar taraftarımıza teşekkürü borç biliriz. Yeni sezonda bize destek olmanızı rica eder mutlu seneler dilerim" ifadelerine yer verdi.


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