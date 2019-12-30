30 Aralık 2019, Pazartesi

KAYSERİSPOR

Prosinecki’den Mensah isteği

Kayserispor'dan Mehsah açıklaması! G.Saray...
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 30.12.2019

Kayserispor teknik direktörü Robert Prosinecki, Galatasaray'ın gündeminde olan Mensah’ın satılmasına izin vermedi.

Ligin ilk yarısını 10 puanla 18. sırada tamamlayan İstikbal Mobilya Kayserispor'da ikinci yarıda teknik direktör olarak görev yapacak olan Robert Prosinecki transfer şartı sundu. Hırvat teknik adam, takım içerisinden başka oyuncu gönderilmemesini istedi. Mensah'ın takımdan gideceği yönündeki söylentilerin gerçekleşmemesini isteyen Prosinecki, en az 6 kaliteli oyuncunun takıma kazandırılması gerekitiğini de rapor etti. Özellikle Pedro Henrique, Bernard Mensah ve Artem Kravets'in takımda tutulmasını talep eden Hırvat teknik adam, forvet ve forvet arkası mevkileri için de transfer istedi. Kendisinin de yönetim kuruluna transfer listesi vereceğini Sportif Direktör Bülent Bölükbaşı aracılığıyla ileten Hırvat teknik adam, bir kanat, iki orta saha, bir stoper transferi yapılması gerektiğini de vurguladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KAYSERİSPOR HABERLERİ
Lung'un kurtarışları Kayserispor'a yetmedi Lung'un kurtarışları Kayserispor'a yetmedi
Kayserispor'un yeni hocası belli oldu! Kayserispor'un yeni hocası belli oldu!
Kayserispor'un yeni hocası belli oldu! Kayserispor'un yeni hocası belli oldu!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör