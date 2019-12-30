Lung'un kurtarışları Kayserispor'a yetmedi
Süper Lig'in ilk yarısında maç başına en çok kurtarış yapan kaleci Kayserispor'un file bekçisi Silviu Lung oldu. İlk devrenin kurtarış oranı en yüksek kalecileri ise Mamadou Samassa ve Fernando Muslera.
Süper Lig'in ilk yarısı dün oynanan maçlarla tamamlandı. Özellikle Anadolu takımlarının sürpriz sonuçlara imza attığı 17 haftalık bölümde kaleciler de takımları adına yaptığı önemli kurtarışlara imza attı. Geride kalan maçlarda file bekçilerinin maç başı kurtarış, en yüksek kurtarış oranları gibi istatistikler de belli oldu.
EN ÇOK KURTARIŞ LUNG'DAN
Ligin ilk devresinde maç başına en çok kurtarış yapan kaleci Lung oldu. Ligin son sırasında yer alan Kayserispor'un başarılı eldiveni, görev aldığı 15 maçta 4.7'lik oran yakaladı. Bu istatistiğe rağmen 30 yaşındaki futbolcu, ağlarında 35 gol gördü ve takımının kötü gidişatına dur diyemedi.
Lung'u, 4.2 maç başı kurtarış oranıyla Kasımpaşa'dan Fatih Öztürk takip etti. Fatih de 16 karşılaşmada sahada yer aldı ve 32 gol yedi.
Söz konusu isimleri 4.0'la Ankaragücü'nden Korcan Çelikay, 3.6 ile Konyasporlu Serkan Kırıntılı ve 3.5 oranla Denizlispor'un kalecisi Adam Stachowiak izledi.
KURTARIŞ ORANI EN YÜKSEK KALECİLER SAMASSA VE MUSLERA
Süper Lig'de ilk yarının kurtarış oranı en yüksek kalecileri olarak da yüzde 78'le Mamadou Samassa ve Fernando Muslera ön plana çıktı. Lider Sivasspor'un file bekçisi, 17 müsabakanın hepsinde oynadı ve rakiplerinden sadece 16 gol yedi.
Samassa'ya eşlik eden Muslera da yaptığı kurtarışlarla Galatasaray'ın elde ettiği 27 puanın birçoğuna doğrudan etki etti. 16 maçta süre alan Uruguaylı, kalesinde 14 gole engel olamadı.
Bu oyuncuların arkasından yüzde 77 ile Serkan Kırıntılı, yüzde 75'le Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır, yüzde 72'yle de Adam Stachowiak geliyor.
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