Bülent Uygun: "Resmen kadro eksikliği yaşıyoruz"
Sahasında Medipol Başakşehir'e 4-1 yenilen İstikbam Mobilya Kayserispor'da Teknik Direktör Bülent Uygun, "Takımdan gidenler ve sakat olanlardan sonra resmen kadro eksikliği yaşıyoruz" dedi.
Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Bülent Uygun, "Başakşehir takımını tebrik ediyorum. Zirveyi kovaladıkları için her şeyi yaptılar. Seyircimizin karşısında alınacak galibiyet yarınlara ümitli bakmamızı sağlayacaktı. Yaşadığımız sıkıntılar oyunumuzu ve oyuncularımızı etkiledi. 3. gol maçın kırılma anı oldu. Bugün buraya kadar gelen taraftarlarımızdan özür diliyorum. 15-16 yaşındaki futbolcularımla birlikte Kayserispor'u devre arasındaki sorunlardan kurtarıp sahada mücadele vermeye devam edeceğiz. Kadro yapısındaki zaafiyet ve gidenler sonrasında resmen kadro eksiliği yaşıyoruz. Mevcut kadro elinden geleni yapıyor. Onları da tebrik ediyorum" dedi.
Uygun, "Kayserispor'u bu düştüğü durumdan nasıl çıkarırız onun için çalışıyoruz. Başkanımızla oturacağız. Bulabildiğimiz en kaliteli planlamayı takım mühendisliğini doğru yapmamız lazım. Gaziantep'te 2 ay maaş almayan futbolcular ardı ve bırakıp gitmediler. Başkan Berna hanım gidenlerin ve kalanların parasını verdi. Psikolojik olarak inanılmaz bir zorluk süreci geçiriyoruz. Hepimize görev düşüyor. Bu gün Ziya'nın dışında herkes federasyona verdi bizi. Gençler hata yapıyor yapacaklar onları kazanmak için buradayız. Elimizden geleni yapıyoruz. Desteğe devam" ifadesinde bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı