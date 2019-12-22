23 Aralık 2019, Pazartesi

KAYSERİSPOR

Bülent Uygun: "Resmen kadro eksikliği yaşıyoruz"

Resmen kadro eksikliği yaşıyoruz
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 22.12.2019

Sahasında 'e 4-1 yenilen İstikbam Mobilya 'da Teknik Direktör , "Takımdan gidenler ve sakat olanlardan sonra resmen kadro eksikliği yaşıyoruz" dedi.

Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan , "Başakşehir takımını tebrik ediyorum. Zirveyi kovaladıkları için her şeyi yaptılar. Seyircimizin karşısında alınacak galibiyet yarınlara ümitli bakmamızı sağlayacaktı. Yaşadığımız sıkıntılar oyunumuzu ve oyuncularımızı etkiledi. 3. gol maçın kırılma anı oldu. Bugün buraya kadar gelen taraftarlarımızdan özür diliyorum. 15-16 yaşındaki futbolcularımla birlikte 'u devre arasındaki sorunlardan kurtarıp sahada mücadele vermeye devam edeceğiz. Kadro yapısındaki zaafiyet ve gidenler sonrasında resmen kadro eksiliği yaşıyoruz. Mevcut kadro elinden geleni yapıyor. Onları da tebrik ediyorum" dedi.

Uygun, "Kayserispor'u bu düştüğü durumdan nasıl çıkarırız onun için çalışıyoruz. Başkanımızla oturacağız. Bulabildiğimiz en kaliteli planlamayı takım mühendisliğini doğru yapmamız lazım. 'te 2 ay maaş almayan futbolcular ardı ve bırakıp gitmediler. Başkan Berna hanım gidenlerin ve kalanların parasını verdi. Psikolojik olarak inanılmaz bir zorluk süreci geçiriyoruz. Hepimize görev düşüyor. Bu gün Ziya'nın dışında herkes federasyona verdi bizi. Gençler hata yapıyor yapacaklar onları kazanmak için buradayız. Elimizden geleni yapıyoruz. Desteğe devam" ifadesinde bulundu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KAYSERİSPOR HABERLERİ
Başakşehir deplasmanda farklı! Başakşehir deplasmanda farklı!
Kayserispor’da tek yol 3 puan Kayserispor’da tek yol 3 puan
Kayserispor'da eksik çok Kayserispor'da eksik çok
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör