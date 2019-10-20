20 Ekim 2019, Pazar

KAYSERİSPOR

Samet Aybaba: İyi başlayamadığımız bir oyundu

Samet Aybaba: İyi başlayamadığımız bir oyundu
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 20.10.2019

İstikbal Mobilya Teknik Direktörü , beraberliğinin ardından yaptığı açıklamada, “İyi başlayamadığımız bir oyundu” dedi.

'in 8. haftasında İM , sahasında ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan , "7-8 gündür çalışıyoruz. adına bir şeyler geliştirmeye çalıştık. Takımı nasıl geliştirebiliriz, içine coşkuyu nasıl koyarız onu anlattık. Eksiklerimiz var. Bazı oyuncuların kulüpten beklentileri ile ilgili sıkıntıları var. İyi başlayamadığımız bir oyun oldu. Bazı sıkıntıları üstümüzden atacağız. İkinci yarı biraz daha istediler. Kaleciye takıldık. Oyuncularımızı futbol adına değil, onun dışındaki hayatları için de geliştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.
"Bu ülke futbolunu böyle bir ekonomi ile nasıl yöneteceğiz" diyen Aybaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, bu futbolun bu paralarla, bu yabancılarla yürüyemeyeceğini söylüyoruz. Bazı yabancı oyuncular Avrupa'da çok düşük maaş alıyor. 'deki kulüplerin sorunlarını bildikleri halde yüksek maaş alıyorlar. Alamazlarsa 'dan alırız diye düşünüyorlar. Bu sorunlara çözüm bulmak lazım. Kulüpler bu şekilde düşünürse sorunlar artarak devam edecek."

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