06 Ekim 2019, Pazar

KAYSERİSPOR

Kayserispor’da Tayfur Havutçu sesleri

Kayserispor’da Tayfur Havutçu sesleri
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 06.10.2019

’de ’ye 4-0 mağlup olan İstikbal Mobilya ’da teknik direktör ’ın geleceği tartışılmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz hafta alınan mağlubiyet sonrasında istifa eden ancak yönetimin arkasında durduğu tecrübeli teknik adamla milli arada yolların ayrılması bekleniyor. Kayserispor’da Hikmet Karaman’ın yerine gelmesi beklenen isimler arasında en büyük adayın olduğu öğrenildi.

'de bu sezon galibiyete hasret olan ve 7 maçta 4 mağlubiyet, 3 beraberlik alan sarı-kırmızılılarda eleştirilerin hedefi teknik direktör oldu. Geçtiğimiz hafta 2-1 mağlup oldukları maçı sonrası yönetimle bir araya gelen ve istifasını vermek isteyen Karaman'a yönetim destek olmuş, yola devam kararı alınmıştı. Son olarak dün Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda 'ye de farklı mağlup olan 'da Hikmet Karaman'ın görevden ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Karaman'ın Göztepe karşısında çıkardığı farklı ilk 11'in yönetimde bardağı taşıran son damla olduğu öğrenildi.

TAYFUR HAVUTÇU SESLERİ

Ligde milli araya girilmesiyle birlikte Kayserispor'u hareketli günler bekliyor. Teknik direktör Hikmet Karaman ile yolların ayrılmasıyla birlikte, sarı-kırmızılıların hedefindeki ilk isim . Önümüzde hafta içi Havutçu ile bir araya gelecek olan Kayserispor yönetimi, daha önce 'ı ve 'u çalıştıran, ayrıca A 'da da görev alan tecrübeli teknik adama takımı emanet etmek istiyor. Havutçu, daha önce Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük görevinde de bulunmuştu.

Öte yandan Kayserispor yönetiminin alternatif isimler üzerinde de durduğu öğrenildi. Havutçu dışında , ve İlhan Palut gibi isimler de Kayserispor yönetiminin gündeminde yer alıyor.

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