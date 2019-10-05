05 Ekim 2019, Cumartesi

KAYSERİSPOR

Hikmet Karaman: Türkiye'de hiçbir başarı cezasız kalmıyor

Türkiye'de hiçbir başarı cezasız kalmıyor
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 05.10.2019

İstikbal Mobilya Kayserispor , alınan 4-0'lık yenilginin ardından maçı değerlendirdi. Karaman, kulüp içinde yaşanan sıkıntılara dikkat çekti ve "'de hiçbir başarı cezasız kalmıyor. Entrikalar var. Açıklasam farklı gündeme gidecek" ifadelerini kullandı.

Hafta içinde istifa edip Başkan ve yönetim kurulunun çabalarıyla kararından dönen tecrübeli teknik adam, "Biz bu maça çıkmadan önce görevimizi bırakmıştık. Sayın Başkan Erol Bedir'in bizimle istişaresi sonrası, böyle bir durumda takımı yalnız bırakıp gitmeme adına skor ne olursa olsun bu maça çıkacağımızı belirtik. Süreç Konya maçında başladı. Maç 1-1 iken özellikle tarafıma istifa çağrısı yapılması ve oyunculara hakaretler nedeniyle süreç başladı. 'de hiçbir başarı cezasız kalmıyor. Entrikalar var. Açıklasam farklı gündeme gidecek. Yönetimin başarısız olmasını isteyenler var. ve takımı yıpratırsak sıra yönetime gelir diyenler Türkiye'nin gerçeği. Bu ilk 45 dakikaya baktığımda iyi başladık, sonra peş peşe gol yedik. Devreye 3-0'la giden takımsınız. Birçok eksiğimiz var, oyuncuları motive etmekte zorlanıyorsunuz. Liverpool-Salzburg gibi yapar mıyız diye düşündük ancak çok eksik geldik. 17 yaşındaki Nurettin'i oynattım, Emre'yi soktum. taraftarını tebrik etmek lazım ciddi itici güç. İstifa durumunu yönetimle buluşup takımın menfaati yönünde görüşürüz. Kayseri önemli bir takım, önemli bir şehir. Gruplaşmaların ortadan kalkması lazım" dedi.

MAÇ SONUCU: Göztepe 4-0 Kayserispor | ÖZET

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