03 Ekim 2019, Perşembe

KAYSERİSPOR

Kayserispor'da Adebayor şoku

Kayserispor'da Adebayor şoku
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 03.10.2019

'in 7.haftasında deplasmanda 'ye konuk olacak İstikbal Mobilya 'da forvet futbolcusu Adebayor'un forma giyemeyeceği öğrenildi.

müsabakasında sakatlanan ve sonrasında MR'ı çekilen Adebayor'un raporu geldi. maçının 45.dakikasında oyundan çıkan Togolu futbolcunun sağ ayak üst adalesinde zorlanma tespit edildi.

Dün ve bugün gerçekleştirilen idmanlara çıkmayan Adebayor'un 'deki maçında riske edilmeyeceği ve tedavisinin sürdürüleceği öğrenildi.

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