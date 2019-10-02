02 Ekim 2019, Çarşamba

KAYSERİSPOR

Kayserispor Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Kayserispor Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürüyor
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 02.10.2019

İstikbal Mobilya , ’in 7. haftasında oynayacağı maçına hazırlıklarını sürdürüyor.

Tesisleri'nde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın ana bölümünde ise taktik çalışması yapıldı. Antrenmanda Karaman ve teknik heyetin oyuncularla yakından ilgilenmesi dikkat çekti.
Öte yandan antrenmanı Başkan Erol Bedir de takip etti.

'de İstikbal Mobilya Kayserispor ile maçı cumartesi günü saat 17.30'da Stadyumu'nda oynanacak.

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