30 Eylül 2019, Pazartesi

KAYSERİSPOR

Kayserispor Hikmet Karaman ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!
KAYSERİSPOR
Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 Giriş Tarihi: 30.09.2019

'in 6. haftasında 'a 2-1 mağlup olan Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı.

Ligde geride kalan 6 haftada galibiyet alamayan Kayserispor, 3 puanla 17'nci sırada yer alıyor. Dün oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında alınan mağlubiyet sonrası Kayserispor taraftarı, teknik direktör Hikmet Karaman'ı istifaya çağırdı. Gün içerisinde kulüp yönetimi ile bir araya geldiği öğrenilen Karaman ile yolların ayrıldığı öğrenildi.

Kayserispor'a 5 Aralık 2018'de Ertuğrul Sağlam'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen Hikmet Karaman, 2018-2019 sezonunda takımın ligde kalmasını sağlamıştı.

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