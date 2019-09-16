16 Eylül 2019, Pazartesi

KAYSERİSPOR

Hikmet Karaman: 3 puandan başka bir hedefimiz yok

3 puandan başka bir hedefimiz yok
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 16.09.2019

, ligin 5'inci haftasında evinde karşılaşacağı maçı hazırlıklarına başladı.

Futbolcular antrenmanda ısınma ve hücum çalışması yaptı. Sakatlıkları devam eden Alpay Çelebi ve antrenmana katılmadı. Bel fıtığı ameliyatı olan Artem Kravets ise, takımdan ayrı düz koşu yaptı.

HİKMET KARAMAN: ANTALYASPOR MAÇINDA İYİ OYNAMADAN 1 PUAN ALDIK
Antrenmandan önce açıklama yapan Teknik Direktörü , " karşısında 90 dakika boyunca iyi oynamadığımız maçtan 1 puan aldık. Hazır olmasını istediğimiz oyuncular var. Bu zamana kadar deplasmanda oynadığımız 2 maçtan puan çıkarttık. Ligin 5'inci haftasında ile evimizde oynayacağız. Yukatel Denizlispor lige iyi başlayan takımlardan birisi" diye konuştu.

"3 PUANDAN BAŞKA BİR HEDEFİMİZ YOK"
Cezası sona eren 3 futbolcularının bu hafta oynayabileceğini kaydeden Karaman, "Yukatel Denizlispor maçı iyi bir maç olacak. 3 puandan başka bir hedefimiz yok. Oynadığımız maçlardan ders çıkarmamız lazım. Alt sıralardan yukarı sıralara tırmanmak istiyoruz. Sıfırdan yeni bir takım olduk. Antalyaspor maçına baktığımızda takımın içerisinde kaleci Lung'un haricinde hepsi yeni oyuncuydu. Mutlaka bizim de hatalarımız var. Eksik oyuncular olunca güvendiğimiz oyunculardan çok daha fazla gayret bekliyoruz. Bizim takımımız haftalar ilerledikçe gerçek kadrosunu yakalayacağına inanıyorum. Sabırla yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KAYSERİSPOR HABERLERİ
Antalyaspor ile Kayserispor yenişemedi! Antalyaspor ile Kayserispor yenişemedi!
Antalyaspor ile Kayserispor yenişemedi! Antalyaspor ile Kayserispor yenişemedi!
3 puanla tanışmak istiyoruz "3 puanla tanışmak istiyoruz"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör