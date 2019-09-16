Hikmet Karaman: 3 puandan başka bir hedefimiz yok

İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 5'inci haftasında evinde karşılaşacağı Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı.

Futbolcular antrenmanda ısınma ve hücum çalışması yaptı. Sakatlıkları devam eden Alpay Çelebi ve Şamil Çinaz antrenmana katılmadı. Bel fıtığı ameliyatı olan Artem Kravets ise, takımdan ayrı düz koşu yaptı.



HİKMET KARAMAN: ANTALYASPOR MAÇINDA İYİ OYNAMADAN 1 PUAN ALDIK

Antrenmandan önce açıklama yapan İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Antalyaspor karşısında 90 dakika boyunca iyi oynamadığımız maçtan 1 puan aldık. Hazır olmasını istediğimiz oyuncular var. Bu zamana kadar deplasmanda oynadığımız 2 maçtan puan çıkarttık. Ligin 5'inci haftasında Yukatel Denizlispor ile evimizde oynayacağız. Yukatel Denizlispor lige iyi başlayan takımlardan birisi" diye konuştu.



"3 PUANDAN BAŞKA BİR HEDEFİMİZ YOK"

Cezası sona eren 3 futbolcularının bu hafta oynayabileceğini kaydeden Karaman, "Yukatel Denizlispor maçı iyi bir maç olacak. 3 puandan başka bir hedefimiz yok. Oynadığımız maçlardan ders çıkarmamız lazım. Alt sıralardan yukarı sıralara tırmanmak istiyoruz. Sıfırdan yeni bir takım olduk. Antalyaspor maçına baktığımızda takımın içerisinde kaleci Lung'un haricinde hepsi yeni oyuncuydu. Mutlaka bizim de hatalarımız var. Eksik oyuncular olunca güvendiğimiz oyunculardan çok daha fazla gayret bekliyoruz. Bizim takımımız haftalar ilerledikçe gerçek kadrosunu yakalayacağına inanıyorum. Sabırla yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.