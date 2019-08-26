26 Ağustos 2019, Pazartesi

KAYSERİSPOR

Emmanuel Adebayor Kayseri’ye geldi

Emmanuel Adebayor Kayseri’ye geldi
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 26.08.2019

çalışmalarını sürdüren İstikbal Mobilya 'un prensipte anlaşamaya vardığı Togolu futbolcu , Kayseri’ye geldi.

Uzun süredir forvet arayışlarını sürdüren İM , son olarak forması giyen Adebayor ile her konuda anlaşma sağladı ve oyuncuyu Kayseri'ye getirdi. Saat 11.30'da Erkilet Havaalanı'na inen , yöneticiler ve taraftarlar tarafından karşılandı.

Başarılı futbolcu, daha sonra özel bir araç ile kalacağı otele geçti. Bugün sağlık kontrolünden geçecek olan tecrübeli golcü, ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

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