25 Ağustos 2019, Pazar

KAYSERİSPOR

Erol Bedir: Adebayor'u pazartesiye yetiştiriyoruz

Adebayor'u pazartesiye yetiştiriyoruz
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 25.08.2019

Başkanı , "Adebayor, resmi imzayı atmadı ama protokolde imzasını attı. İnşallah pazartesiye yetiştiriyoruz" dedi.

, MKE Ankaragücü - maçının ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Geçen sezon 'de forma giyen Adebayor'un resmi imzayı atmadığını ancak protokolde imzasını attığını belirten Bedir, Togolu oyuncuyu pazartesiye yetiştireceklerini söyledi.

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