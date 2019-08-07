07 Ağustos 2019, Çarşamba

KAYSERİSPOR

Kayserispor'da transfer çalışmaları

Kayserispor'da transfer çalışmaları
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 07.08.2019

ekiplerinden İstikbal Mobilya 'un prensip anlaşmasına vardığı Hollandalı orta saha oyuncusu Ben Rienstra, Kayseri'ye geldi.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Heerenveen takımında hücuma dönük orta saha olarak görev yapan 29 yaşındaki Rienstra ile her konuda anlaşma sağlandı.

Rienstra, sabah saatlerinde Kulübü Başkan Vekili Serdar Maraşlı ile birlikte Kayseri'ye geldi. Hollandalı oyuncunun sarı-kırmızılı kulüple bugün 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.


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