26 Temmuz 2019, Cuma

KAYSERİSPOR

Kayserispor'dan '9-1' açıklaması

Kayserispor'dan '9-1' açıklaması
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 26.07.2019

Yeni sezon hazırlıklarını 'da sürdüren 'da yönetim, hazırlık maçında Freiburg karşısında alınan 'lik yenilgi sonrası resmi açıklama yaptı. Yapılan açıklamada hazırlık maçlarının sonuçlarına fazla önem verilmemesi gerektiği vurgulandı.

, ekibi Freiburg ile bugün iki kez karşılaştı. , 75 dakika süren ilk maçı 3-0 kaybederken, ikinci maçta da Alman rakibine mağlup oldu. Sarı kırmızılılar bu konu ile ilgili resmi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Takımımız bugün Bundesliga ekiplerinden SC Freiburg ile 75 dakika süre üzerinden oynadığı hazırlık maçını 3-0 kaybetmiş, maçtan sonra tamamı genç ve altyapı oyuncularımızdan oluşan takım ise 60 dakika süreli maçta 9-1 yenilmişlerdir. Dünü çok yorucu çift idmanla geçirip bugün uzun bir otobüs yolculuğu ile maçlara çıkan oyuncularımızın aldıkları sonuçlar tabii ki bizleri tatmin etmemiştir. Ancak, takımı oluşturmaya çalışırken, eksiklerin önceden tesbiti amacına yönelik bu hazırlık maçlarının sonuçlarına gerekenden fazla önem vermek de abartı olacaktır. Taraftarlarımızın içi rahat olsun. Ligler başladığında çok iyi bir takıma sahip olduklarını görecekler."

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