25 Temmuz 2019, Perşembe

KAYSERİSPOR

İstikbal Mobilya Kayserispor’da genç futbolcu Nurettin göz dolduruyor

Kayserispor’da Nurettin göz dolduruyor
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 25.07.2019

’un genç futbolcusu kampında göz dolduruyor.

'da kampında genç oyuncular performansları ile dikkat çekiyor. Geçen sezon A takım kadrosuna yükselen ve 1 maçta forma giyen 2002 doğumlu genç futbolcu gelecek vaat eden isimler arasında yer alıyor.

Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın gelişi ile forma fırsatı bulan ortaya koyduğu performans ile kampın en istekli ve hırslı isimleri arasında yer alıyor.
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