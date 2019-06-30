30 Haziran 2019, Pazar

KAYSERİSPOR

Kayserispor'da 6 değişiklik

Kayserispor'da 6 değişiklik
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 30.06.2019

yönetiminde 6 değişiklik yapıldı.

Olağanüstü seçimli Genel Kurul yapan 'da 6 isim görev almadı, yerine yeni isimler dahil edildi.
İstikbal Mobilya Kayserispor'da yeni bir dönem başladı. Mevcut Başkan Erol Bedir, toplantısında güven tazeledi. Bedir, yeni dönemde 6 isim değişikliği yaptı.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un son 2,5 yıllık döneminde görev alan Naci Bedir, Mehmet Dönmez, , Hasan Ahmet Eskici, Erhan Karacaoğlan ve Orhan Madenoğlu yeni dönemde yeralmayacak.

Bu 6 ismin yerine ise , Mustafa Tokgöz, İsa Gün, Hamdi Elcuman, Mevlüt İlbağı ve Furkan Ergüneş Yönetim Kurulu içerisinde görev yapacak.
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