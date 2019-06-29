29 Haziran 2019, Cumartesi

KAYSERİSPOR

Kayserispor'da Erol Bedir yeniden başkan oldu

Kayserispor'da Erol Bedir yeniden başkan oldu
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 29.06.2019

İstikbal Mobilya Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu'nda yeniden başkanlığa seçildi

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