08 Haziran 2019, Cumartesi

KAYSERİSPOR

Kayseri’de Chery atağı

Kayseri’de Chery atağı
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 08.06.2019

, Chery'i tutmak istiyor. 33 maçta 9 gol atan ve 4 asist yapan Chery'nin Çin ekibi G.Hengfeng ile 6 ay daha kontratı bulunurken, 31 yaşındaki golcüyle el sıkışıldı. Kulübüyle ise bonservis pazarlığı başladı.

, Chery'i tutmak istiyor. 33 maçta 9 gol atan ve 4 asist yapan Chery'nin Çin ekibi G.Hengfeng ile 6 ay daha kontratı bulunurken, 31 yaşındaki golcüyle el sıkışıldı. Kulübüyle ise bonservis pazarlığı başladı.

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