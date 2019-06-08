08 Haziran 2019, Cumartesi
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Kayseri’de Chery atağı
Giriş Tarihi: 08.06.2019
Kayserispor , Chery'i tutmak istiyor. 33 maçta 9 gol atan ve 4 asist yapan Chery'nin Çin ekibi G.Hengfeng ile 6 ay daha kontratı bulunurken, 31 yaşındaki golcüyle el sıkışıldı. Kulübüyle ise bonservis pazarlığı başladı.
Kayserispor , Chery'i tutmak istiyor. 33 maçta 9 gol atan ve 4 asist yapan Chery'nin Çin ekibi G.Hengfeng ile 6 ay daha kontratı bulunurken, 31 yaşındaki golcüyle el sıkışıldı. Kulübüyle ise bonservis pazarlığı başladı.
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