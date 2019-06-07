07 Haziran 2019, Cuma

KAYSERİSPOR

Kayserispor Chery’i istiyor

Kayserispor Chery’i istiyor
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 07.06.2019

, 'i yeni sezonda kadrosuna katmak istiyor.

ekiplerinden , Hollandalı futbolcu 'i yeniden kadrosuna katmak istiyor. 2018-2019 sezonunda İstikbal Mobilya Kayserispor formasıyla 33 maçta 9 gol atan ve 4 asist yapan Chery'i bonservisi ile tranfser etmek isteyen sarı kırmızılı kulüp, görüşmelere başladı.

ekibi ile 6 ay daha sözleşmesi bulunan Chery ile prensip anlaşmasına varan İstikbal Mobilya Kayserispor, cüzzi bir rakam karşılığında bonservisiyle transfer etmek istiyor. Chery'nin menajerine Çin takımını ikna etmesini söylendi.

Çin ekibi Guizhou Hengfeng 31.12.2019 tarihinde sözleşmesi sona erecek olan Tjaronn Chery de, İstikbal Mobilya Kayserispor'da kalmak istiyor. Kayseri'de mutlu olan ve iyi bir sezon geçiren Chery, bonservis konusunun çözülmesini bekliyor.

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