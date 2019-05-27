27 Mayıs 2019, Pazartesi

KAYSERİSPOR

Kayserispor 7 takımı yenebildi

Kayserispor 7 takımı yenebildi
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 27.05.2019

, 'de bu sezon sadece 7 takımı mağlup edebildi.

Spor Toto 'de 2018-2019 sezonu sona erdi. 'ın şampiyoınluğa ulaştığı sezonda 41 puanla 12. sırada kendine yerbulan , 17 takım arasında sadece 7 takımı yenebildi. Sarı Kırmızılılar, 10 takıma ise diş geçiremedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor, 34 hafta süren Spor Toto Süper Ligi 2018-2019 futbol sezonunda , (2), (2), Akhisarspor, (2), , takımlarını mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Sarı Kırmızılılar, Galatasaray'a, 'a, Ankaragücü'ne 2 maçta da mağlup olurken sadece ile oynadığı 2 maçta da berabere kaldı.

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