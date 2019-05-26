26 Mayıs 2019, Pazar
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İstikbal Mobilya Kayserispor transferde ilk imzayı attırdı.
Kayserispor Mensah’ı transfer etti
Giriş Tarihi: 26.05.2019
Spor Toto Süper Lig’de hedefine ulaşmayı başaran İstikbal Mobilya Kayserispor, önümüzdeki sezonun hesaplarını yapmaya başladı. Teknik direktör Hikmet Karaman ile prensipte anlaşan ve transfer çalışmalarına hız veren İstikbal Mobilya Kayserispor yönetimi, ilk anlaşmayı yaptı.
İstikbal Mobilya Kayserispor transferde ilk imzayı attırdı.
Bu sezon sarı kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Bernard Mensah ile anlaşıldı. Bonservisi İspanya'nın Atletico Madrid takımında olan Mensah ile 3 yıllık anlaşma yapıldı.
Atletico Madrid ile bonservis konusunda anlaşmaya varan İstikbal Mobilya Kayserispor'un İspanyol kulübüne ve Mensah'a ne kadar ödeme yapacağı ise kamuoyu ile paylaşılmadı.
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