26 Mayıs 2019, Pazar

KAYSERİSPOR

Kayserispor Mensah’ı transfer etti

Kayserispor Mensah’ı transfer etti
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 26.05.2019

’de hedefine ulaşmayı başaran , önümüzdeki sezonun hesaplarını yapmaya başladı. Teknik direktör ile prensipte anlaşan ve çalışmalarına hız veren İstikbal Mobilya Kayserispor yönetimi, ilk anlaşmayı yaptı.

transferde ilk imzayı attırdı.

Bu sezon sarı kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Bernard Mensah ile anlaşıldı. Bonservisi 'nın takımında olan Mensah ile 3 yıllık anlaşma yapıldı.

Atletico Madrid ile bonservis konusunda anlaşmaya varan İstikbal Mobilya Kayserispor'un İspanyol kulübüne ve Mensah'a ne kadar ödeme yapacağı ise kamuoyu ile paylaşılmadı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KAYSERİSPOR HABERLERİ
Deniz Türüç: “Çifte mutluluk yaşıyorum” Deniz Türüç: “Çifte mutluluk yaşıyorum”
Karaman ve Mensah bitti Karaman ve Mensah bitti
Kayserispor Mensah'ın bonservisini alıyor Kayserispor Mensah'ın bonservisini alıyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör