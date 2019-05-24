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Karaman ve Mensah bitti
Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 Giriş Tarihi: 24.05.2019
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Teknik Direktör Hikmet Karaman ile prensipte anlaştıklarını duyurdu.
Bedir sözleşmenin kısa zamanda imzalanacağını açıkladı. Bedir taraftara bir de transfer müjdesi verdi. Bedir, Atletico Madrid'den kiralanan orta saha Bernard Mensah'ın takımda kalacağını açıkladı.
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