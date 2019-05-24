24 Mayıs 2019, Cuma

KAYSERİSPOR

Karaman ve Mensah bitti

Karaman ve Mensah bitti
KAYSERİSPOR
Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 Giriş Tarihi: 24.05.2019

Başkanı Erol Bedir, ile prensipte anlaştıklarını duyurdu.

Bedir sözleşmenin kısa zamanda imzalanacağını açıkladı. Bedir taraftara bir de transfer müjdesi verdi. Bedir, 'den kiralanan orta saha Mensah'ın takımda kalacağını açıkladı.
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