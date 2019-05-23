23 Mayıs 2019, Perşembe

KAYSERİSPOR

Kayserispor Mensah'ın bonservisini alıyor

Kayserispor Mensah'ın bonservisini alıyor
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 23.05.2019

Başkanı Erol Bedir, transferi konusunda ile görüşmelerin olumlu sonuçlandığını açıkladı.

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