14 Mart 2019, Perşembe

KAYSERİSPOR

Kayserispor’da Sakıb Aytaç çalışmalara başladı

Kayserispor’da Sakıb Aytaç çalışmalara başladı
KAYSERİSPOR
Güncelleme Tarihi: 14.03.2019 Giriş Tarihi: 14.03.2019

İstikbal Mobilya ’da sezon başında ameliyat olan , dün ’ye gelerek çalışmalara başladı.

Lefter Küçükandonyadis sezonunda mücadele eden İstikbal Mobilya 'da sevinci.

Sezon başında 'dan transfer edilen başarılı ve tecrübeli savunma oyuncusu Sakıb Aytaç ligin 2.haftasında deplasmanda oynanan maçının 58.dakikasında sakatlananrak oyundan çıkmıştı.

Bursaspor maçının ardından hiç bir lig ve kupa maçında forma giyemeyen Sakıb, 30 Eylül 2018 tarihinde başarılı bir ameliyat geçirdi.
6 ay aradan sonra dün 'ye gelen Sakıb Aytaç takımdan ayrı özel hazırlanan programla kondisyoner eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.
Teknik Direktör ile kısa bir sohbet eden Sakıb Aytaç ligin son 2-3 haftasına yetişmesi bekleniyor.

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