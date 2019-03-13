13 Mart 2019, Çarşamba

KAYSERİSPOR

Hikmet Karaman: "Bocalamaya girmediğimizi göstereceğiz"

Bocalamaya girmediğimizi göstereceğiz
KAYSERİSPOR
Güncelleme Tarihi: 13.03.2019 Giriş Tarihi: 13.03.2019

, " olarak 10. hafta iyi oynayan, müthiş oynayan haklı galibiyetler alan bir takımın bir mağlubiyetten sonra tekrar bocalamaya girmeden iyi futbolunu ortaya koyup bunu da galibiyetle süslemesi gerekiyor” dedi.

İstikbal Mobilya açıklamasında, "Önümüzde çok önemli bir maçı var. Neden önemli biz yendiğimiz aman 35 puan yapıyoruz. 35 puanla da birçok şeyi geride bırakıyoruz. Berabere kaldığımızda 33 puan yapıyoruz. Mağlup olduğumuzda aşağı yakın oluyoruz. Diğer taraftan Medipol Başakşehir şampiyonluğa oynayan takım. Bize kaybettiği zaman tabi diğer takımların alacağı skorlar da önemli ve başka bir gündem ortaya gelecek. Ama biz kendimizi düşünüyoruz şuanda" dedi.

Teknik Direktör Karaman taraftara da seslenerek, "Kayserispor olarak 10 hafta iyi oynayan, müthiş oynayan, haklı galibiyetler alan bir takımın bir mağlubiyetten sonra tekrar bocalamaya girmeden iyi futbolunu ortaya koyup bunu da galibiyetle süslemesi gerekiyor. Onun için bütün hedefimiz bu. Bunun için de başkanımıza, yönetimimize, taraftarımıza ve biz teknik heyete görevler düşüyor. Hafta içi yapacağımız çalışmalar ile hafta sonuna güzel bir 12. adam motivasyonla iyi bir maç çıkartmayı bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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