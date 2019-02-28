Ligde 9 maçtır bileği bükülmeyen Kayserispor’un Hollandalı 10 numarası Chery, “Beşiktaş’ı yeneceğiz. Daha önce F.Bahçe’yi 2 kere yendik” diye iddialı konuştu.

Devre arasında transfer yasağı bulunmasına rağmen Hikmet Karaman'la çıkışa geçen ve ligde 9 maçtır bileği bükülmeyen Kayserispor, evindeki Beşiktaş maçına da mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların Hollandalı 10 numarası Tjaronn Chery, güçlü rakipleriyle evlerinde karşılaşacakları için şanslı olduklarının altını çizerek, "Beşiktaş'ı yeneceğiz. Daha önce Fenerbahçe'yi 2 kere yendik. Evimizdeki son maçta Göztepe'yi yendik. Beşiktaş maçını evimizde oynayacağımız için de oldukça şanslıyız. Taraftarımız bizi yalnız bırakmasın. Bu, takım için mükemmel olur" dedi. Sezon sonundaki gol hedefiyle ilgili olarak Chery, "7 golüm var. Normalde bir gol hedefim yok ama sezon sonu 10 golden fazla atmış olmayı isterim" yorumunu yaptı.

Chery, Kayseri'de 23 maçta attığı 7 golle takımın en skorer ismi konumunda bulunuyor.