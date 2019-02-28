28 Şubat 2019, Perşembe

KAYSERİSPOR

Chery: "Beşiktaş'ı yeneceğiz"

Chery: Beşiktaş'ı yeneceğiz
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 27.02.2019

Ligde 9 maçtır bileği bükülmeyen ’un Hollandalı 10 numarası Chery, “’ı yeneceğiz. Daha önce F.Bahçe’yi 2 kere yendik” diye iddialı konuştu.

Devre arasında transfer yasağı bulunmasına rağmen 'la çıkışa geçen ve ligde 9 maçtır bileği bükülmeyen , evindeki maçına da mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların Hollandalı 10 numarası , güçlü rakipleriyle evlerinde karşılaşacakları için şanslı olduklarının altını çizerek, "Beşiktaş'ı yeneceğiz. Daha önce 'yi 2 kere yendik. Evimizdeki son maçta 'yi yendik. Beşiktaş maçını evimizde oynayacağımız için de oldukça şanslıyız. Taraftarımız bizi yalnız bırakmasın. Bu, takım için mükemmel olur" dedi. Sezon sonundaki gol hedefiyle ilgili olarak Chery, "7 golüm var. Normalde bir gol hedefim yok ama sezon sonu 10 golden fazla atmış olmayı isterim" yorumunu yaptı.

Chery, Kayseri'de 23 maçta attığı 7 golle takımın en skorer ismi konumunda bulunuyor.

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