26 Şubat 2019, Salı

KAYSERİSPOR

Kayserispor'dan futbolculara yasak

Kayserispor'dan futbolculara yasak
KAYSERİSPOR
Güncelleme Tarihi: 26.02.2019 Giriş Tarihi: 26.02.2019

kulübü, sarı kırmızılı taraftarları konusunda uyardı. Ayrıca futbolculara da yasak geldi.

Kulüp Basın Sözcüsü , Cumartesi günü Kadir has Stadı'nda oynayacakları maçı öncesinde taraftarları konusunda uyardı. İHA muhabirine açıklama yapan Orhan Taşçı, "9 haftadır kaybetmeyen bir takımımız var. Bunu 10 maça çıkarmak istiyoruz. Cumartesi günü sahamızda taraftarımızın da desteği ile Beşiktaş'ı mağlup etmek ve ligdeki çıkışımızı sürdürmek arzusundayız. Bu sezon Beşiktaş maçında tribün rekoru kırmak istiyoruz. Taraftarlarımızdan Passolig olmadan stada giriş yapmamalarıdır. Bilindiği gibi 6222 sayılı Kanun gereği Passolig'siz stada girmek yasak" dedi.

maçında stada Passolig olmadan giriş yapıldığını, bunun tespit edildiğini ve kulübün 100 Bin TL ceza aldığını da hatırlatan Orhan Taşçı, "Passolig konusunda kurallar çok katı. Taraftarlarımızın bu konuda hassas davranmalarını istiyoruz. Sonuçta olası ikinci bir ceza kulübümüzü ekonomik noktada zor durumda bırakacaktır" ifadelerine yer verdi.

FUTBOLCULARA YASAK
İstikbal Mobilya Kayserispor Taşçı, Yönetim kurulu kararı olarak da, 3 haftalık süreç için sarı kırmızılı futbolcuların basın açıklaması yapmasının, demeç vermesinin yasaklandığını sözlerine ekledi. Buna göre sarı kırmızılı futbolcuların demeç vermesi, sosyal paylaşım sitelerindeki hesapları üzerinden kamuoyuna mesaj vermeleri yasaklandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KAYSERİSPOR HABERLERİ
“Bir tık daha galibiyeti hak ettik diyebilirim” “Bir tık daha galibiyeti hak ettik diyebilirim”
“Bir tık daha galibiyeti hak ettik diyebilirim” “Bir tık daha galibiyeti hak ettik diyebilirim”
Kayserispor'a 3 puanı Deniz Türüç getirdi Kayserispor'a 3 puanı Deniz Türüç getirdi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör