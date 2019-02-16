16 Şubat 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Kayseri Fener’i taçlandıracak
Giriş Tarihi: 15.02.2019
Kayserispor'da Göztepe maçı öncesi tek parola galibiyet.
Fenerbahçe galibiyetiyle büyük moral kazanan Kayserispor, yarın evinde Göztepe'yi de devirip bu zaferi taçlandırmak istiyor. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılılar, taraftarlarına destek çağrısında bulundu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
KAYSERİSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!