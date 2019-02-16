16 Şubat 2019, Cumartesi

KAYSERİSPOR

Kayseri Fener’i taçlandıracak

Kayseri Fener’i taçlandıracak
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 15.02.2019

'da maçı öncesi tek parola galibiyet.

galibiyetiyle büyük moral kazanan , yarın evinde 'yi de devirip bu zaferi taçlandırmak istiyor. yönetiminde yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılılar, taraftarlarına destek çağrısında bulundu.
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