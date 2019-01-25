25 Ocak 2019, Cuma

KAYSERİSPOR

Bilal Başacıkoğlu ameliyat oldu

Bilal Başacıkoğlu ameliyat oldu
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 25.01.2019

'da gurbetçi futbolcu ameliyat oldu. Bel fıtığı bulunan ve 'a tetkik için giden Bilal Başacıkoğlu, ameliyat edildi.

ile ilgili olarak kulübünden açıklama geldi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Bilal Başacıkoğlu' nun 21 Ocak 2019 tarihinde sağ alt ekstremitede ağrı ve his kaybı ile başlayan yakınmalarını, kuvvet kaybının takip etmesi üzerine yapılan muayene ve tetkikler sonucu L5-S1 geniş tabanlı ekstrude disk hernisi tespit edilmiştir. Konsültasyonlar neticesinde cerrahi müdahale kararı alınmış ve 24 Ocak 2019 tarihinde başarılı bir şekilde operasyonu tamamlanmıştır. Oyuncumuzun Nisan ayı içerisinde çok daha sağlıklı bir şekilde takım ile çalışmalara katılması öngörülmektedir. Kendisine acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Ameliyat sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bilal Başacıkoğlu ise, " maçından sonra sakatlığım tekrarladı ve mecburen ameliyat olmam gerekiyordu. Bu sakatlık performansımı ve sahada yapabileceklerimi engellemek için yeterli bir sakatlıktı. Bugün operasyon geçirdik. İyileşme sürecinden sonra sıkı çalışıp daha sağlıklı ve güçlü geri döneceğim. Öncelikle kulübüme yoğun ilgisinden dolayı sonrasında bana destek mesajlarını ileten herkese çok teşekkür ederim. Saygı ve sevgilerimle" dedi.
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