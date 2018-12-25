Kayserisporun vazgeçilmezi Chery

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk yarısını 19 puanla kapatan Kayserispor'da 17 maçta bin 433 dakika sahada kalan Hollandalı oyuncu Tjaronn Chery, takımının en istikrarlı futbolcusu oldu.

Ligde bu sezon istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'la başlayıp Hikmet Karaman ile devam ettiği 17 haftalık periyodu, 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 19 puan toplayıp, 13. sırada bitirdi.

İlk devrede toplam 24 futbolcunun şans bulduğu sarı-kırmızılı ekipte, tüm maçlarda forma giyen Chery, bu karşılaşmalarda bin 433 dakika sahada kalarak, takımın en istikrarlı futbolcusu oldu.

Chery'yi, 16 maçta bin 420 dakika sahada kalan Umut Bulut ile 15 mücadelede bin 299 dakika görev alan Tiago Lopes takip etti.

Sakıb Aytaç, Artem Kravets ve Asamoah Gyan'ın yanı sıra Hakan Çıtak, Adem Doğan, Kazım Çelik ve Hasan Hüseyin Acar da en az süre alan isimler arasında yer aldı.

EN GOLCÜ İSİM CHERY OLDU

Bu sezon gol yollarında sıkıntı yaşayan Kayserispor, ligin ilk yarısındaki 17 maçın 9'unda gol atma başarısı gösteremedi.

Geçen sezonun ilk devresinde 25 gol atan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 15 golde kaldı.

Tjaronn Chery 6 golle en golcü isim olurken, Umut Bulut ile Bernard Mensah 2'şer, Şamil Çinaz, Deniz Türüç, Sapunaru, Asamoah Gyan birer gol attı. Bir golü ise Fenerbahçeli Martin Skrtel kendi kalesine kaydetmişti.

EN AGRESİF OYUNCU TİAGO LOPES

Kayserisporlu futbolcular ilk yarıda oynadıkları 17 karşılaşmada 41 sarı, 4 de kırmızı kart gördü.

Sarı-kırmızılıların en hırçın oyuncusu gördüğü 1 kırmızı 5 sarı kart ile Tiago Lopes oldu. Bu oyuncuyu 1'er kırmızı 3'er sarı ile Şamil Çinaz ve Rajko Rotman, 1 kırmızı kartla Kana Bıyık takip etti.

HİKMET KARAMAN "NEFES" ALDIRDI

Sezona teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile başlayan Kayserispor'da ligin 15. haftasında görev getirilen Hikmet Karaman, sarı-kırmızılı ekiple çıktığı 3 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi.

Hikmet Karaman yönetimindeki Kayseri ekibi, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0, sahasında Akhisarspor 1-0 yendi, dış sahada ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kalarak, 7 puan topladı.

Sarı-kırmızılar, geçen sezon 8 galibiyet, 6 beraberlik, 3 yenilgiyle 30 puan toplayıp, devreyi 5. sırada tamamlamıştı.

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupasında ise son 16'ya kalmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, son 16 turunda geçen sene çeyrek finalde elendiği Akhisarspor ile eşleşti.