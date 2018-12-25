25 Aralık 2018, Salı
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Kayserispor, Süper Lig'in ilk yarısına Antalyaspor maçı ile başlayıp Erzurumspor maçı ile nokta koyarken rakiplerine 15 gol atıp kalesinde 25 gol gördü. Alanyaspor, Akhisarspor, B.B.Erzurumspor, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor'un üzerinde yeralan Kayserispor, Ertuğrul Sağlam döneminde 12 puan, Hikmet Karaman döneminde ise 7 puan hanesine yazdırdı.
Kayserispor 13.sırada tamamladı
Giriş Tarihi: 25.12.2018
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında 19 puan toplayan Kayserispor, puan tablosunda 13. sırada bulundu.
Geçen sezon ligin ilk yarısını 30 puanla 5. sırada tamamlayan Kayserispor, bu sezon ilk devreyi 19 puanla 13. sırada noktalandırdı. Oynadığı 17 maçta 5 galibiyet 4 beraberlik 8 yenilgi alan Sarı Kırmızılılar, topladığı 19 puanla küme düşme hattının üzerinde yeraldı.
Kayserispor, Süper Lig'in ilk yarısına Antalyaspor maçı ile başlayıp Erzurumspor maçı ile nokta koyarken rakiplerine 15 gol atıp kalesinde 25 gol gördü. Alanyaspor, Akhisarspor, B.B.Erzurumspor, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor'un üzerinde yeralan Kayserispor, Ertuğrul Sağlam döneminde 12 puan, Hikmet Karaman döneminde ise 7 puan hanesine yazdırdı.
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