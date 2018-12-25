25 Aralık 2018, Salı

KAYSERİSPOR

Kayserispor 13.sırada tamamladı

Kayserispor 13.sırada tamamladı
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 25.12.2018

Spor Toto 'in ilk yarısında 19 puan toplayan , puan tablosunda 13. sırada bulundu.

Geçen sezon ligin ilk yarısını 30 puanla 5. sırada tamamlayan , bu sezon ilk devreyi 19 puanla 13. sırada noktalandırdı. Oynadığı 17 maçta 5 galibiyet 4 beraberlik 8 yenilgi alan , topladığı 19 puanla küme düşme hattının üzerinde yeraldı.

Kayserispor, 'in ilk yarısına maçı ile başlayıp Erzurumspor maçı ile nokta koyarken rakiplerine 15 gol atıp kalesinde 25 gol gördü. , Akhisarspor, B.B.Erzurumspor, ve 'un üzerinde yeralan Kayserispor, döneminde 12 puan, döneminde ise 7 puan hanesine yazdırdı.
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