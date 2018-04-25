25 Nisan 2018, Çarşamba
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Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor
Giriş Tarihi: 25.04.2018
Kayserispor, Süper Lig'in 31. haftasında konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 31. haftasında ağırlayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri gerçekleştirdi. Kısa alanda pas ve çift kale maç yapan futbolcuların hırslı olduğu görüldü.
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