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    25 Nisan 2018, Çarşamba

    KAYSERİSPOR

    Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor

    Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor
    KAYSERİSPOR
    Giriş Tarihi: 25.04.2018

    , Süper Lig'in 31. haftasında konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , ligin 31. haftasında ağırlayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri gerçekleştirdi. Kısa alanda pas ve çift kale maç yapan futbolcuların hırslı olduğu görüldü.

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