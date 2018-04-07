Kayserisporda Varela şoku!

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Kayserispor'da Varela şoku!
Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018
Kayserispor'da ligin ilk yarısında sakatlanıp sahalardan 2.5 ay uzak kalan Varela’dan yine kötü haber geldi.
F.Bahçe maçında sakatlanan 33 yaşındaki Portekizli sol kanadın sezonu kapattığı açıklandı. Bu sezon ligde 8 maça çıkan ve 2 gol atan Varela'nın üst adalesinde yırtık tespit edildiği bildirildi.
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