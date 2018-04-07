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    07 Nisan 2018, Cumartesi

    KAYSERİSPOR

    Kayserispor'da Varela şoku!

    Kayserisporda Varela şoku!
    KAYSERİSPOR
    Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018

    'da ligin ilk yarısında sakatlanıp sahalardan 2.5 ay uzak kalan ’dan yine kötü haber geldi.

    F.Bahçe maçında sakatlanan 33 yaşındaki Portekizli sol kanadın sezonu kapattığı açıklandı. Bu sezon ligde 8 maça çıkan ve 2 gol atan 'nın üst adalesinde yırtık tespit edildiği bildirildi.

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