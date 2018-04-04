04 Nisan 2018, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Kayserispor hazırlıklarına başladı
Güncelleme Tarihi: 04.04.2018 Giriş Tarihi: 04.04.2018
Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.
Kayserispor, ligin 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri gerçekleştirdi. Teknik çalışma ve kısa alanda pas çalışması ile devam eden antrenmanda, Teknik Direktör Marius Sumudica futbolcular ile yakından ilgilendi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
KAYSERİSPOR HABERLERİ