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    05 Nisan 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Deniz Türüç'e yeşil ışık!

    Deniz Türüçe yeşil ışık!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 05.04.2018 Giriş Tarihi: 04.04.2018

    Başkanı Erol Bedir, konusunda yumuşadı!

    Daha önce 'la ilgili sorulara sert yanıtlar veren ve kesinlikle göndermeyi düşünmediklerini belirten Bedir, bu kez "Sayın Fatih Terim'in veya başka hocaların 'ü ya da başka oyuncularımızı beğenmesi hoşuma gider" diye konuştu. Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Bedir, "Biz bundan memnun oluyoruz ama şöyle bir tabir vardır: 'Doğmamış çocuğa don biçmek' diye. Şu an lig devam ediyor" ifadesini kullandı.

    Bedir, 25 yaşındaki başarılı orta sahayı başka takımların da izlediğini ifade etti

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