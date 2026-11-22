Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa, sahasında Corendon Alanyaspor'u mağlup etti. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.



Ev sahibi ekibin gollerini 29. dakikada penaltıdan ve 90+1. dakikada Adrian Benedyczak atarken, konuk ekibin golü ise 45+4. dakikada penaltıdan Florent Hadergjonaj'dan geldi.



Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 23'e çıkarırken, Corendon Alanyaspor ise 12 puanda kaldı.



13. haftada Kasımpaşa, Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olurken, Corendon Alanyaspor ise TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak.