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Kasımpaşa, teknik direktör Emre Belözoğlu'na veda etti

Kasımpaşa, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdığını açıkladı. Aralık 2025'te göreve gelen tecrübeli çalıştırıcı, lacivert-beyazlı ekibin başında çıktığı 31 maçta 10 galibiyet elde etti.

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Kasımpaşa, teknik direktör Emre Belözoğlu'na veda etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, "Kulübümüzde görev yaptıkları süre boyunca gösterdikleri emek ve katkılardan dolayı Emre Belözoğlu ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Lacivert-beyazlı kulüpteki görevine Aralık 2025'te başlayan 46 yaşındaki teknik adam, 31 karşılaşmada 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı.

Belözoğlu, bu sezon 10 haftası geride kalan Süper Lig'de Kasımpaşa ile 17 puan topladı ve 5. sırada yer aldı.

#Kasımpaşa #Emre Belözoğlu #Süper Lig #Trendyol Süper Lig
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