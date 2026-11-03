Emre Belözoğlu PFDK'ya sevk edildi!

Fenerbahçe ile teknik direktörlük için anlaşmaya varan Emre Belözoğlu'na Kasımpaşa dönemindeki açıklamaları nedeniyle kötü haber geldi. Tecrübeli teknik adam, hakem ve maç görevlileri hakkındaki ifadeleri sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı Emre Belözoğlu hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tecrübeli teknik adam, Kasımpaşa'nın başında görev yaptığı dönemde yaptığı açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Emre Belözoğlu'nun müsabaka sonrası flaş röportajda ve basın toplantısında yaptığı açıklamalar nedeniyle disipline gönderildiğini duyurdu.

TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA

TFF'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu EMRE BELÖZOĞLU'nun müsabaka sonrası flaş röportaj ve basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalarda yer alan 'hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38/A maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Belözoğlu'nun PFDK'ya tedbirsiz olarak sevk edilmesiyle ilgili değerlendirme kurul tarafından yapılacak.