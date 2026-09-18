Emre Belözoğlu: Geçen sezon ile bu sene arasındaki farkımız dinamizmimiz!

Milli takım arasına namağlup giren Kasımpaşa’da teknik direktör Emre Belözoğlu, geçen sezon ile aralarındaki farkı, "Geçen sene ile bu sene arasındaki fark biraz dinamizmimiz, daha hızlı, ofansta, defansta yer alabilme kabiliyetimiz diye söyleyebilirim" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa, evinde karşılaştığı Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı ve milli takım arasına namağlup girdi. Mücadele sonrası basın toplantısında Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu değerlendirmelerde bulundu. Belözoğlu, "Oyuncularımı tebrik ederek başlamak istiyorum. Çok iyi mücadele ediyorlar. İlk 10 dakikalık periyot bizim için iyi değildi. Sonrasında bizim adımıza işler fena gitmedi. İkinci yarıda da çok iyi başladık. Lig çok zor. Sezon başı kampla beraber yaşadığımız süreci düşündüğümüzde geldiğimiz nokta memnuniyet verici. Ne olursa olsun çok memnunum. Oyuncularımı emeklerinden dolayı kutluyorum" diye konuştu.



"GEÇEN SENE İLE BU SENE ARASINDAKİ FARK DİNAMİZMİMİZ"



Geçen sezondan farklarını da değerlendiren Emre Belözoğlu, "Daha genç, daha dinamik bir takım var. Özellikle ön alan baskılarını planlı yaptığımızda çok daha meyvesini topladık bu sene. Geçen sene birazcık daha biz geldiğimizde düşük puanda olan, iç saha galibiyeti olmayan bir takımdık biz. Yani yaklaşık o dönemde ilk 2-3 hafta iç saha maçından sonra toparladık ve geçen hafta dile getirmiştim, hazırlık maçları da dahil 20-22. maçı buldu. 4 tane mağlubiyetimiz var, yani bence bir ivmelenme var takımda. Bizim geçen sene aramıza kattığımız oyuncuların arasında uzun süre top oynamayan oyuncularla bir karar alarak yolumuza devam ettik. Onun da bence olabildiğince meyvelerini topladık. İç sahada yine kaybetmedik kimseye, öyle düşünürsek. Ama geçen sene de lig çok zordu, bu sene de lig galibiyetler, mağlubiyetler olmadan yola devam etmek böylesine genç oyuncular için değerli ve önemli. Geçen sene ile bu sene arasındaki fark biraz dinamizmimiz, daha hızlı, ofansta, defansta yer alabilme kabiliyetimiz diye söyleyebilirim" diyerek sözlerini tamamladı.