Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği ve Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Peki, Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek.
Eryaman Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.
İlk üç haftada 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan alan başkent ekibi, son olarak Trabzonspor'a deplasmanda 5-0 mağlup oldu.
Kasımpaşa ise dört haftada 1 galibiyet ve 3 beraberlikle 6 puan topladı.
Kırmızı-siyahlılar, geçen sezon Kasımpaşa ile oynadığı iki lig maçında deplasmanda 0-0 berabere kalırken sahasında rakibini 3-2 mağlup etti.
GENÇLERBİRLİĞİ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı 13 Eylül Pazar günü saat 17.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.