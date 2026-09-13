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Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği ve Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Peki, Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Giriş Tarihi:
Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek.

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

İlk üç haftada 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan alan başkent ekibi, son olarak Trabzonspor'a deplasmanda 5-0 mağlup oldu.

Kasımpaşa ise dört haftada 1 galibiyet ve 3 beraberlikle 6 puan topladı.

Kırmızı-siyahlılar, geçen sezon Kasımpaşa ile oynadığı iki lig maçında deplasmanda 0-0 berabere kalırken sahasında rakibini 3-2 mağlup etti.

GENÇLERBİRLİĞİ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı 13 Eylül Pazar günü saat 17.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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#Gençlerbirliği #Kasımpaşa
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