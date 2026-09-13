Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği ve Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Peki, Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...