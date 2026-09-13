Emre Belözoğlu: Aslan payı oyuncularımın

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Gençlerbirliği galibiyetinin ardından genç oyuncularının gösterdiği mücadele ve gelişimden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Belözoğlu, "Biz gelişim peşindeyiz" diyerek sezon boyunca yarışmaya devam edeceklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Emre Belözoğlu, genç oyuncularının ortaya koyduğu mücadeleden ve gelişimlerinden mutlu olduğunu söyledi.

Belözoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın ilk yarısında Gençlerbirliği'nin kendilerinden daha iyi oynadığını belirterek "İlk yarıda Gençlerbirliği bizden daha iyi oynadı. İkinci yarıda ise oyuna ortak olduk ve daha iyi oynayan taraf bizdik. Golü bulduk. Maç biraz git-gelli bir hal aldı. Onlar da pozisyonlara girdi, biz de girdik. Bugün yaptığımız hamlelerin karşılığı oldu." diye konuştu.

Sezon başında genç ve tecrübe kazanması gereken oyuncularla yola çıktıklarını aktaran Belözoğlu, "Çıktığımız yol zor bir yoldu. Bu oyuncuların birçoğunun bu seviyede, hatta bir alt seviyede bile oynama tecrübesi yok. Bugün bu seviyedeki oyunculara kafa tutmaya çalışıyorlar. Onlar adına mutluyum. Aslan payı oyuncularımın." ifadelerini kullandı.

Belözoğlu, Gençlerbirliği'nin özellikle ilk yarıda oyunun momentumunu elinde tuttuğunu belirterek rakip takımın teknik direktörü Metin Diyadin'i de tecrübesi nedeniyle tebrik etti.

Genç oyuncuların gelişiminden memnun olduğunu dile getiren Belözoğlu, "Oyuncular gelişiyorlar ve milli takımlardan davet alıyorlar. Birçok oyuncumuz şu anda hem A Milli Takım hem de Ümit Milli Takım seviyesinde davetler alıyor. Onların geliştiğini görmek ve kulübümüze bu anlamda katkı vermek bizim için mutluluk verici." değerlendirmesinde bulundu.

Sezonun henüz başında olduklarını ve erken alınan sonuçların yanıltıcı olabileceğini anlatan Belözoğlu, "Hazırlık maçları dahil 25 maçta 4 kez kaybettik. Bu 4 mağlubiyetin 3'ü büyük takımlara karşıydı. Biz gelişim peşindeyiz. Bu meslekte her daim yarışmak ve kendimizi ispat etmek var. Takımın, kulübün ve oyuncuların gelişiminin bir parçası olmaktan mutluyum." dedi.

Kasımpaşa'daki çalışma ortamından övgüyle söz eden Belözoğlu, kulüp yönetiminin ve oyuncuların aynı hedef doğrultusunda hareket ettiğini kaydederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Futbolda hiç kimse kendi başına tek bir şey yapamaz. Bu parçaların beraber hareket etmesi ve birbirine saygı, sevgi çerçevesinde bağlanmasıyla olur. Bence bunu biz iyi yapıyoruz. Sezona da iyi başladık. Umarım iyi bitiririz. İlk yarı iyi bir ilk yarı değildi bizim için. İkinci yarının başından itibaren, özellikle 60. dakikadan sonra biraz daha ağırlık koyduk. Gösterdiğimiz irade ve oyun sadakati bu galibiyeti getirdi."