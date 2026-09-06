Emre Belözoğlu'ndan hakem tepkisi: Bizi yine zor bir sene bekliyor

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Amed Sportif Faaliyetler karşısında 2-0'lık üstünlüğü koruyamamalarının ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'le 2-2 berabere kalan Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu, hakem kararlarının kendilerini zorlayacağını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, izleyenlerin keyif aldığı bir 90 dakika olduğuna dikkati çekti.

2-0'dan sonra maçı çok rahat 3-0, 4-0'a götürebilecek pozisyonları bulduklarını belirten Belözoğlu, "Çok genç, dinamik bir takımız ama futbol zor bir oyun. Hiç beklenmedik kötü bir gol yedik. Sonrasında rakibi oyuna ortak ettik. Rakibin çok kaliteli, bireysel yetenekleri yüksek olan iyi oyuncuları var. Son bölümde beklenmedik bir gol daha yedik. Maçı bitirmemiz gerekiyordu ama bu oyuncularla bu tecrübeyi yaşayacağız. Üzgünüm. Hakemin de maçın sonunda o penaltıyı vermemesi başlı başına skandal. Türkiye'de çok fazla taktik ve teknik konuşmak bazen boş geliyor. Bu hakemlerle bizi yine zor bir sene bekliyor." ifadelerini kullandı.

Takım olarak hedeflerinin ligde kalmak olduğunu dile getiren Belözoğlu, "Yaptığımız yatırımlar var. Bugün 2. Lig'den, 3. Lig'den gelen futbolcular oyuna girdi. Dört haftada bu oyuncular, bu mücadeleyi vereceğini gösterdi. Kulüp, bu yatırımının karşılığını bekleyecek. Bizim kümede kalmak dışında hedefimiz olamaz. Bu oyunculara bunun üzerinde bir yük vermenin doğru olduğunu düşünmüyorum." açıklamasında bulundu.

"BU ATMOSFERİ YAŞAMAKTAN KEYİF ALIYORUM"

Her maçın kendi hikayesi olduğunu ve her karşılaşmadan ders alınması gerektiğini vurgulayan Belözoğlu, 2-0'dan sonra fırsatlardan yararlanamadıkları için oyunun kendilerini cezalandırdığını söyledi.

Kadrodaki isimlerden birçoğunun tecrübesinin az olduğunun altını çizen Belözoğlu, "Ritmi yakalama adına ince ince çalışıyoruz. Ben memnunum. 2-2 olduktan sonra bile pozisyon ürettik, oyuncular vazgeçmiyor. Vazgeçmemeleri çok önemli. Böylesine temiz aurası olan oyuncularla çalışmanın kıymetini biraz geç öğrendim. Bu atmosferi yaşamaktan keyif alıyorum. Ligin en çok koşan takımı biz olacağız gibi görünüyor. İyi işler yapan oyuncularım var. Memnunum. Maç kaybetsek de kaybeden taraf olmayacağız." diye konuştu.

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Besnik Hasi'nin ikinci yarıda orta saha kontrolünü ele geçirdiklerini söylemesi hakkında konuşan Belözoğlu, şunları söyledi:

"Meslektaşıma katılmıyorum. Onların merkezi zorlamalarına karşı çok iyi önlemler aldık. İkinci yarının başında da bu bizim istediğimiz şeydi. Onların planları var. Merkezi kullanarak savunma arkasına top atan bir takım. Diagne'yle başka Orban'la başka oynuyorlar. Bazen mecbur kaldığınız hamleler yapıyorsunuz. Bugün çok net şekilde bizim hakkımız olan bir maçtı ama futbolda bunlar var. Hata yaptıkça gelişecek bir oyuncu grubumuz var. Vazgeçmeden devam edeceğiz. Mağlup olmadan devam ediyoruz. Gençlerbirliği ve Konyaspor maçlarımız var. Zorlayabileceğimiz ve kafa kafaya oynayabileceğimiz rakipler."